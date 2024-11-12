Набиуллина обещала снижение ключевой ставки с марта 2025 года

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями партии КПРФ пообещала снижение ключевой ставки, которое произойдет с марта 2025 года. Слова Набиуллиной передает депутат Госдумы Мария Прусакова в своем телеграм-канале.

В случае снижения ставки она сможет достигнуть уровня 2023 года.

25 октября Банк России резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

В Центробанке также допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки. Это будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.

