"Коммерсант": повышение ключевой ставки может спровоцировать банкротство более 200 ТЦ

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Повышение ключевой ставки до 21% годовых в 2025 году может спровоцировать банкротство более 200 торговых центров из-за проблем с погашением кредитов и обслуживанием долгов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Владельцы торговых центров через отраслевой союз стремятся убедить власти в необходимости оказания финансовой поддержки в виде субсидирования процентной ставки до 7–10% и введения моратория на изменение условий по некоторым существующим кредитам, следует из обращения Союза торгцентров к главе Минэкономики Максиму Решетникову.

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ связано с тем, что уровень инфляции значительно превышает прогноз, сделанный в июле. По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года.

Кроме того, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ставки во время заседания в декабре. Решение будет зависеть от поступающих данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом, объяснила она.