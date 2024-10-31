Набиуллина назвала ошибочным мнение, что из-за повышения ключевой ставки растут цены

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Мнение о том, что рост ключевой ставки Банка России разгоняет инфляцию, – ошибочное. Об этом в рамках заседания в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает "Радио 1".

По ее словам, такое мнение противоречит опыту многих стран и России, а также логике.

ЦБ 25 октября поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21% годовых. Как уточнил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза.

Набиуллина допустила возможное повышение ставки во время заседания в декабре. Она уточнила, что решение будет зависеть от поступающих данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.

Между тем Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 6,5–7 до 8–8,5%. По его данным, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 4,5–5%, в 2026-м – до 4% и будет находиться на цели в будущем.