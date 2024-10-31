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31 октября, 09:57

Экономика

Глава ЦБ назвала вынужденным переход к жесткой денежно-кредитной политике

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Центральный банк РФ был вынужден применить строгие меры в области денежно-кредитной политики (ДКП), что стало новой ситуацией для экономики страны, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"В целом жесткая денежно-кредитная политика это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, и в нынешних условиях экономика и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление", – объяснила она.

Набиуллина считает, что период жесткой ДКП "окупится". Она напомнила, что через подобное прошли многие страны перед тем, как добились устойчиво низкой инфляции и преимуществ, которые она дает. В их числе – доступная рыночная ипотека и доступные кредиты для бизнеса.

Кроме того, жесткая ДКП не противоречит задачам по развитию экономики, над которыми работает правительство, заявила Набиуллина.

"Оно делает так, чтоб все эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали на рост экономики. Эта политика защищает зарплаты, пенсии и сбережения людей от роста цен", – подчеркнула глава Банка России.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных процентных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года.

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