Путин заявил, что российская экономика продолжает расти

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Экономика России продолжает расти. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Несмотря на то что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает тем не менее расти", – сказал российский президент.

Так, по оценке Минэкономразвития, за январь – август ВВП прибавил 4,2%, добавил Путин.

Кроме того, российский рынок труда показывает позитивные тенденции, и безработица остается на рекордно низком уровне в 2,4%. По словам президента, безработица сокращается и среди молодежи в возрасте до 25 лет – сейчас она менее 9%.

Как отметил глава государства, дисбалансы и сложности в экономике РФ вызваны непростыми условиями, в которых страна наращивает индустриальный, аграрный, финансовый потенциал, а также внешними санкциями и дефицитом кадров и технологий. Путин потребовал закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции в экономике.