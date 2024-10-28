Путин заявил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне в 2,4%

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Российский рынок труда показывает позитивные тенденции, и безработица остается на рекордно низком уровне в 2,4%. Об этом заявил Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

По словам президента РФ, безработица сокращается и среди молодежи в возрасте до 25 лет – сейчас она менее 9%. При этом годом ранее она составляла 11,6%.

Несмотря на то что динамика ВВП в третьем квартале 2024 года несколько замедлилась, экономика страны продолжает расти. По оценке Минэкономразвития России, за январь – август ВВП прибавил 4,2%, отметил Путин.

Тем не менее в экономике РФ сохраняются дисбалансы и сложности, продолжил глава государства. Они вызваны непростыми условиями, в которых страна наращивает индустриальный, аграрный, финансовый потенциал, а также внешними санкциями и дефицитом кадров и технологий. Эти же факторы отражаются в том числе и на динамике потребительских цен, пояснил президент.

Российский лидер потребовал закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции в экономике. Он считает важным не только постоянно анализировать положение дел в экономике РФ, но и своевременно настраивать меры экономической политики.

Между тем глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что рост цен в текущем году не связан с изменениями в структуре экономики страны. Она уточнила, что с 2021-го цены выросли на 30%. Причина – избыточный спрос, рост которого опередил темпы роста предложения.

Также ЦБ повысил прогноз по инфляции на этот год с 6,5–7 до 8,8–5%. Согласно прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 4,5–5%, в 2026-м – до 4% и будет находиться на цели в будущем.