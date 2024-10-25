Центробанк России повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8–8,5%

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Банк России повысил прогноз по инфляции на этот год с 6,5–7 до 8–8,5%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном на сайте.

Согласно прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 4,5–5%, в 2026-м – до 4% и будет находиться на цели в будущем. По оценке на 21 октября, годовая инфляция составила 8,4% и по итогам этого года ожидается в диапазоне от 8 до 8,5%.

В сентябре цены с поправкой на сезонность увеличились до 9,8% в перерасчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе.

Регулятор 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Как уточнили в ЦБ, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ставки во время декабрьского заседания. Она отметила, что решение будет зависеть от поступающих данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам рост кредитования в целом.