В Центробанке РФ допустили возможность повышения ключевой ставки в декабре

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Центробанк России допускает возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ходе заседания в декабре, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Возможность повышения такими же шагами в будущем будет зависеть от данных, которые будут поступать. Данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом", – передает ТАСС слова главы регулятора.

ЦБ резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых, в пятницу, 25 октября. В регуляторе уточнили, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. По прогнозу Центробанка, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%.

При этом Банк России не исключал, что ключевую ставку могли поднять в октябре. До этого такое решение было принято в сентябре. В тот момент ставка выросла с 18 до 19% годовых.