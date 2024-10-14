Центробанк РФ введет для микрофинансовых организаций норму одного займа в руки

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Центробанк России планирует запретить выдавать микрофинансовым организациям несколько займов одному клиенту. Об этом сообщается в докладе для общественных консультаций, опубликованном на сайте регулятора.

"Планируем в приоритетном порядке реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан. Это введение нормы "один заем в руки до погашения" и установление периода охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг", – указано в сообщении.

ЦБ РФ также планирует снизить размер максимальной переплаты по потребительским займам с 130 до 100% от суммы долга.

Отмечается, что общественные обсуждения прошли с участием представителей микрофинансовых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатов Госдумы. Данные меры ЦБ собирается реализовать в приоритетном порядке, комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет.

Ранее Центробанк России решил с помощью стандарта ипотечного кредитования запретить банкам взимать комиссии с застройщиков. В частности, стандарт запретит схему, при которой застройщики платили банкам вознаграждение за снижение ставки по ипотеке. Она искажает стоимость недвижимости, а также повышает долг заемщика.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что Центробанк и Минцифры работают над функцией уведомления граждан через "Госуслуги" об оформлении на них нового кредита.

