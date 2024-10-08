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08 октября, 12:33

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Депутат Аксаков: ЦБ РФ может поднять ставку до 20% в октябре

В Госдуме сообщили, что ЦБ РФ может поднять ставку до 20% в октябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России на заседании 25 октября может повысить ключевую ставку до 20% для обеспечения возвращения инфляции к 4%, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Денежно-кредитная политика будет жесткой. Соответственно, Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока не добьется своей цели", – передает ТАСС его слова.

В сентябре Банк России уже повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители ЦБ. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.

Повышение ставки было необходимо для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в следующем году.

ЦБ РФ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре

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