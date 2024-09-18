Аналитик Беляев: инфляция растет из-за монополистов

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Инфляция растет из-за монополистов, ключевая ставка тут ни при чем. Об этом в эфире радио КП заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт объяснил, что инфляция – это не всегда рост цен из-за избыточной денежной массы. Стоимость товаров может повышаться и по другим причинам, главная из которых – цены продавцов, то есть монополий, действующих на рынке, сказал Беляев.

"И, не видя противодействия, они (монополисты. – Прим. ред.) занимаются тем, что повышают цены. Поэтому все эти действия Центробанка, с помощью вот этой жесткой денежно-кредитной политики, они бьют мимо целей по инфляции", – высказался аналитик.

Ранее ЦБ России повысил ключевую ставку до 19% годовых. По данным регулятора, инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам года может превысить 6,5–7%.

Между тем на ближайшем заседании Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Следующее заседание ЦБ состоится в октябре 2024 года.