Набиуллина: ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

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Центробанк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам собрания совета директоров ЦБ.

По ее словам, такая мера может потребоваться к их следующему заседанию, которое состоится в октябре 2024 года. Набиуллина подчеркнула, что в ходе заседания рассматривались варианты сохранения ставки, ее повышение до 19% и увеличение до 20%.

"<...> но предметно рассматривали шаг повышения от 19 до 20% после выхода, особенно статистики по инфляции в июле, в августе. В общем, предметно обсуждали шаг повышения ставки", – добавила глава ЦБ.

При этом ЦБ уже повысил ключевую ставку до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители Банка. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.

Таким образом, повышение ставки было необходимо для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в 2025 году.