Депутат Аксаков: ключевая ставка растет пропорционально инфляции

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Ключевая ставка растет пропорционально инфляции, так как у Центробанка не так много инструментов для ее сдерживания. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

При этом он согласился, что гражданам было бы лучше, если бы ставка снизилась до 5–6%.

"Если не пытаться снизить инфляцию, то еще хуже будет", – уточнил Аксаков.

Депутат подчеркнул, что власти смогут достигнуть уровня инфляции в 4% и тогда россияне не будут наблюдать такой рост цен, как сейчас. Помимо этого, он заявил, что помешать росту инфляции может рост производства товаров.

Ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться по мере "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки, заявила ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она добавила, что "серые" схемы для стимулирования людей к покупке недвижимости вновь "расцвели" на фоне завершения программы льготной ипотеки.

Однако ЦБ и правительство России активно работают над снижением инфляции и напряженности, связанной с ее уровнем. На данный момент уровень инфляции в стране превышает целевые показатели.