Песков заявил, что ЦБ и кабмин принимают меры для снижения инфляции

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Центральный банк и правительство России активно работают над снижением инфляции и напряженности, связанной с ее уровнем, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

При этом на данный момент уровень инфляции в стране превышает целевые показатели, отметил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России не избежать периода высоких ставок, однако они обязательно будут снижаться по мере замедления инфляции. Она напомнила, что до пандемии коронавируса инфляция в стране оставалась на целевом уровне.

По словам главы ЦБ, российская экономика будет оставаться в крайне уязвленном состоянии в связи с ускорением и без того высокой инфляции. В связи с этим и в целях сохранения доходов граждан, а также для закрепления устойчивого экономического роста Банк России собирается держать инфляцию под контролем, отметила она.

