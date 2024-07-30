Набиуллина заявила, что России не избежать периода высоких ставок

Фото: 123RF/dobrydnev

России не избежать периода высоких ставок, но они неизбежно пойдут на спад по мере замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Также в своей речи она напомнила, что до пандемии коронавируса инфляция в РФ была на целевом уровне. Как раз в тот период банки выдавали кредиты под 8–9% без бюджетной поддержки льготных ипотечных программ.

При этом российская экономика будет находиться в очень уязвленном состоянии из-за высокой и ускоряющейся инфляции, подчеркнула глава Ценробанка.

"Что будет, если при этой ограниченности ресурсов подстегивать спрос? Он просто весь уйдет в ускорение инфляции, а экономика начнет замедляться", – сказала Набиуллина, уточнив, что в таких условиях может возникнуть риск рецессии.

Поэтому, чтобы сохранить доходы граждан, а также поспособствовать устойчивому экономическому росту, Банк России собирается держать инфляцию под контролем.

"Это не какая-то конъюнктурная задача. Если хотите, это наша миссия. <...> Да, период снижения инфляции, который в спокойные времена занимает год-полтора, теперь потребует больше времени, но к цели мы обязательно придем", – подчеркнула глава ЦБ.

На этом же выступлении Набиуллина подняла вопрос о возобновлении "серых" схем для стимулирования людей к покупке недвижимости на фоне завершения программы льготной ипотеки. По ее словам, за рассрочкой, так называемым кешбэком, и очень льготными ставками стоит либо завышение цены квартир, либо резкий рост платежей впоследствии.

Между тем в России хотят сохранить льготные ипотечные программы, сделав их "прицельными". Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жилье, например по регионам, по профессиям и с учетом нынешних ставок с разумным и посильным участием бюджета.

