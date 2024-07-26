Экономист Подшиваленко: в сентябре ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 20%

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Россияне могут ожидать повышения ключевой ставки Центробанком до 20% или выше в сентябре, предупредил экономист Денис Подшиваленко.

В августе в России сформировалась традиция неких катаклизмов, рассказал эксперт в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда". Тем не менее он выразил надежду, что текущий год станет исключением.

"Но все-таки нужно быть готовым, что 18% – это не предел. Ключевая ставка будет закладываться в стоимость товаров и услуг", – уточнил Подшиваленко.

Решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых было принято 26 июля. Регулятор объяснил, что инфляция в стране ускорилась и зафиксирована на уровне, который значительно превышает апрельский прогноз Банка России.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила дополнительного повышения ставки в случае необходимости. Также она заявила, что оснований для снижения ставки в этом году нет.