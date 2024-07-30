"Известия": доходы по вкладам выше 180 тысяч рублей будут облагаться налогом

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Из-за увеличения ставки Центробанка с 16 до 18% доходы по вкладам выше 180 тысяч рублей будут облагаться налогом, сообщает газета "Известия".

Доход, с которого его не нужно будет платить в этом году, составит 180 тысяч рублей. До этого он составлял 160 тысяч. Причем сбор взимается только с суммы, превышающей необлагаемую базу. К примеру, если по итогам 2024 года человек заработает на процентах по вкладу 181 тысячу рублей, то налог придется отчислить только с суммы в 1 тысячу рублей, то есть 130 рублей.

Эксперты отмечают, что под налог подпадет небольшое число россиян, поскольку депозиты на сумму более миллиона рублей имеет всего 3,6% вкладчиков. Власти РФ планируют за три года суммарно получить от налога на проценты по вкладам 312 миллиарда рублей.

Решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых было принято 26 июля. Регулятор объяснил, что инфляция в стране ускорилась и зафиксирована на уровне, который значительно превышает апрельский прогноз Банка России.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила дополнительного повышения ставки в случае необходимости. Также она заявила, что оснований для снижения ставки в этом году нет.