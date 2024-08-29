ЦБ сообщил о необходимости в продолжении поддержки жесткой денежно-кредитной политики

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Центральный банк России рассматривает продолжение поддержки жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) на более длительный срок, чем рассчитывал год назад. Об этом заявил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, Банк учитывает возросшую долю экономики, которая в меньшей степени чувствительна к ДКП. Однако сохранение перегрева экономики поспособствует постоянному ускорению инфляции в России.

"Ключевая ставка – это главный и эффективно работающий инструмент воздействия на инфляцию", – цитирует Заботкина ТАСС.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что России не избежать периода высоких ставок, однако они обязательно будут снижаться по мере замедления инфляции. Она напомнила, что до пандемии коронавируса инфляция в стране оставалась на целевом уровне.

По словам главы ЦБ, российская экономика будет оставаться в крайне уязвленном состоянии в связи с ускорением и без того высокой инфляции.

Между тем Владимир Путин уже начал готовить поручения по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом.