Песков: поручения Путина по борьбе с инфляцией уже готовятся

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Поручения Владимира Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом уже начали готовиться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Совсем недавно, днями ранее, было совещание экономическое у президента. В настоящее время на выпуске уже перечень поручений по итогам этого совещания. И там будут поручения, связанные с борьбой с инфляцией и с кредитным перегревом, и т. д.", – подчеркнул он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России не избежать периода высоких ставок, однако они обязательно будут снижаться по мере замедления инфляции. Она напомнила, что до пандемии коронавируса инфляция в стране оставалась на целевом уровне.

По словам главы ЦБ, российская экономика будет оставаться в крайне уязвленном состоянии в связи с ускорением и без того высокой инфляции.

Вместе с тем ЦБ и правительство России активно работают над снижением инфляции и напряженности, связанной с ее уровнем. При этом на данный момент уровень инфляции в стране превышает целевые показатели, отметил Песков.

