ЦБ сообщил, что ключевая ставка остается главным инструментом воздействия на спрос

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Ключевая ставка остается главным инструментом воздействия на уровень спроса в экономике, который использует Центробанк РФ. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе регулятора.

"У других инструментов свои задачи. Они не связаны с регулированием общего роста кредитования", – добавили в ЦБ.

Также СМИ писали, что правительство РФ и Банк России подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией. Однако регулятор эту информацию опроверг и указал, что плана, который бы ограничивал действия Центробанка в части денежно-кредитной политики (ДКП), нет. Банк России действует независимо, а параметры ДКП по определению не могут быть предметом совместных с правительством планов, уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, в эфире радио КП доктор экономических наук Андрей Колганов сказал, что ключевая ставка не поможет остановить инфляцию. По его словам, сделать это можно только с помощью эффективного импортозамещения.

"Потому что мы можем заместить импортные товары собственным производством. В долгосрочном плане это приведет к снижению инфляции", – отметил эксперт.

Колганов подчеркнул, что в ближайшей перспективе нет причин для снижения инфляции.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает продолжение поддержки жесткой ДКП на более длительный срок, чем рассчитывал год назад. Как объяснил зампред ЦБ Алексей Заботкин, регулятор учитывает возросшую долю экономики, которая в меньшей степени чувствительна к ДКП. Однако сохранение перегрева экономики поспособствует постоянному ускорению инфляции в стране.