Эксперт: на ближайшем заседании ЦБ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20%

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В ходе ближайшего заседания Центробанк, вероятнее всего, поднимет ключевую ставку до 20%, заявил в эфире радио КП экономист Денис Ракша.

Банку России необходимо продолжать бороться с ростом инфляции, обратил внимание специалист. При этом повышение ставки является одним из немногих инструментов, которые регулятор может использовать в этих целях.

Ранее и сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина не стала исключать дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Центробанк хочет достичь целевого уровня по инфляции 4% к концу 2025 года, пояснила она.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители ЦБ. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.

Таким образом, повышение ставки было необходимо для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в следующем году.