ЦБ: рост ключевой ставки не увеличил риски для финустойчивости большинства заемщиков

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Повышение ключевой ставки не увеличило риски для финансовой устойчивости большинства заемщиков, сообщает Банк России.

По данным ЦБ, отчетности публичных компаний за первое полугодие также говорят о том, что они в целом сохраняют финансовую устойчивость, несмотря на ухудшение финансовых показателей у некоторых компаний.

Отмечается, что сберегательная активность населения остается высокой, но дальнейшего ее роста пока не происходит.

"Высокие темпы роста доходов позволяют гражданам одновременно наращивать сбережения и увеличивать потребление. Участники заключили, что снижение темпов роста кредитования происходит слишком медленно, а требуемого усиления сберегательной активности не наблюдается", – говорится в документе.

Центробанк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Регулятор уже повысил ее до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители Банка.

Ключевая ставка растет пропорционально инфляции, так как у Центробанка не так много инструментов для ее сдерживания, объяснил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

