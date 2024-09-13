Набиуллина пообещала постепенный уход разрыва цен на первичное и вторичное жилье

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Разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России сохраняется, однако цены на рынках начнут выравниваться постепенно. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается снижения цен на жилье, действительно, цены на жилье выросли опережающим образом, и это было, на наш взгляд, одним из следствий такой длительной программы льготной ипотеки. Подстройка цен не будет происходить сразу. Мы это понимаем", – подчеркнула она.

По словам главы регулятора, выравнивание цен происходит в одной трети регионов. При этом разрыв между рынками остается высоким. Набиуллина отметила, что нельзя ждать быстрого результата.

"Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов, но важен, на наш взгляд, сбалансированный рост ипотеки: он должен приводить именно к повышению доступности жилья", – добавила Набиуллина.

Глава ЦБ также пояснила, что завершение массовой льготной ипотеки сбалансирует рынок жилья. Сейчас льготная ипотека после изменения параметров адресных программ тоже увеличивается в объемах. Однако делать выводы о долгосрочных тенденциях пока тяжело, сказала Набиуллина.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители Банка. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.

