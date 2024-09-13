Набиуллина заявила, что завершение массовой льготной ипотеки сбалансирует рынок жилья

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Завершение массовой льготной ипотеки сбалансирует рынок жилья в России. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.

"По нашему прогнозу, ипотечные кредиты в 2024 году увеличатся на 7–12%. Это по тому прогнозу, который мы делали в июле. В октябре мы можем уточнить", – отметила глава регулятора.

В Банке России отметили, что сейчас льготная ипотека после изменения параметров адресных программ тоже увеличивается в объемах. Однако делать выводы о долгосрочных тенденциях пока тяжело, объяснила Набиуллина и заверила, что ЦБ будет мониторить данную ситуацию.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко сказал, что ставка в 6% годовых по госпрограмме "Семейная ипотека" в ближайшее время не изменится. В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф сравнил льготную ипотеку с допингом, который нельзя употреблять. По его мнению, льготная ипотека была нужна, чтобы экономика не упала после пандемии COVID-19. Но с выходом из программы Россия затянула, из-за чего на рынке случился "колоссальный перекос", пояснил Греф.