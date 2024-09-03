Депутат Аксаков: новая программа льготной ипотеки будет иметь точечный характер

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Новая программа льготной ипотеки будет иметь точечный характер для поддержки высококвалифицированных кадров в регионах РФ. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.

"Понятно, что там есть регионы, где хотелось бы привлечь и закрепить кадры для того, чтобы эти регионы развивались. И, соответственно, там можно было бы установить программу льготной ипотеки, утвержденную на федеральном уровне, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированной рабочей силы", – заявил депутат.

По мнению политика, льготные ипотечные кредиты можно было бы выдавать для тех, кто работает в прорывных для российской экономики направлениях.

До этого Аксаков заявлял, что по меньшей мере четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России в будущем. Они будут распространяться на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.

Между тем Центробанк России решил с помощью стандарта ипотечного кредитования запретить банкам взимать комиссии с застройщиков. В частности, стандарт запретит схему, при которой застройщики платили банкам вознаграждение за снижение ставки по ипотеке. Она искажает стоимость недвижимости, а также повышает долг заемщика.