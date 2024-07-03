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03 июля, 16:36

Экономика

Глава Сбербанка Греф сравнил льготную ипотеку с допингом

Фото: 123RF/fabiobalbi

Льготная ипотека была слишком долго в РФ. Ее можно сравнить с допингом, который нельзя употреблять, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Любые такого рода программы – это как любые программы стимулирования нашего организма. Если ты выпил что-то такое и пробежал стометровку, после этого желательно прекращать прием, иначе позже это очень дорого обойдется", – цитирует его ТАСС.

По словам главы банка, льготная ипотека была необходима для того, чтобы экономика не упала после пандемии. Однако с выходом из программы РФ затянула, из-за чего на рынке появился "колоссальный перекос", считает Греф.

"Доступность жилья за это время упала примерно на 10%. В этом смысле мы конечному потребителю гораздо лучше не сделали. Выросли доходы, как вы сказали, в основном у девелоперов", – добавил он.

В апреле правительство одобрило законопроект о продлении льготы на ипотеку для многодетных семей. Согласно документу, сумма льготы составит 450 тысяч рублей. Мера будет действовать до 2030 года и потребует выделить дополнительно 647,59 миллиарда рублей.

В июне Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах России независимо от возраста детей. Единственным условием для получения этой ипотеки станет наличие несовершеннолетия хотя бы у одного ребенка на момент оформления льготного кредита.

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