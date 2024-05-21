Депутат ГД Лантратова: выплаты на погашение ипотеки многодетным нужно проиндексировать

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Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила проиндексировать выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. Ее обращение было направлено главе Минфина РФ Антону Силуанову, передает РИА Новости.

Как она утверждает, законопроектная комиссия кабмина РФ одобрила предложение министерства финансов о продлении до 2030 года выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям. Этот документ разработали по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Так, по закону выплата направлена на те семьи, у которых в период с 1 января 2019 года родились третий и последующие дети. При этом на данный момент индексация этих средств не производится. Именно поэтому депутат предложила единоразово проиндексировать выплату в размере инфляции с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года, а уже с 2025 года производить индексацию выплат каждый год в размере инфляции за прошедший год.

Лантратова напомнила, что лишь за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года размер инфляции составил 42%.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что правительство России обсуждает возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках программы семейной ипотеки, привязанных к количеству детей в семье. Тогда Хуснуллин говорил о продлении программы "Семейная ипотека" для семей с детьми младше шести лет.

Также председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что в ГД внесли проект о продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 года. Проект подготовили в рамках реализации послания Владимира Путину ФС.

