ЦБ РФ не исключил повышения ключевой ставки в октябре

Фото: 123RF/mistervlad

Центральный банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ, регулятор хочет достичь целевого уровня по инфляции на уровне 4% в конце следующего года.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых, на 100 базисных пунктов. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители Банка. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.

Таким образом, повышение ставки было необходимо для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в 2025 году.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что ключевая ставка растет пропорционально инфляции, так как у Центробанка не так много инструментов для ее сдерживания. При этом он согласился, что гражданам было бы лучше, если бы ставка снизилась до 5–6%.

