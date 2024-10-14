В Центробанке РФ допустили возможность повышения ключевой ставки в октябре

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Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки в октябре, заявил зампредседателя российского Центробанка Алексей Заботкин.

Это может произойти в рамках ближайшего заседания совета директоров, пояснил он.

"Допускаем возможность", – приводит его слова ТАСС.

Экономист Денис Ракша считает, что в ходе ближайшего заседания Центробанк, вероятнее всего, поднимет ключевую ставку до 20%. Регулятору необходимо продолжать бороться с ростом инфляции, обратил внимание специалист.

В сентябре Банк России повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители ЦБ. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.

Повышение ставки было необходимо для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в следующем году.