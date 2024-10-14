14 октября, 13:12Экономика
В Центробанке РФ допустили возможность повышения ключевой ставки в октябре
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки в октябре, заявил зампредседателя российского Центробанка Алексей Заботкин.
Это может произойти в рамках ближайшего заседания совета директоров, пояснил он.
"Допускаем возможность", – приводит его слова ТАСС.
Экономист Денис Ракша считает, что в ходе ближайшего заседания Центробанк, вероятнее всего, поднимет ключевую ставку до 20%. Регулятору необходимо продолжать бороться с ростом инфляции, обратил внимание специалист.
В сентябре Банк России повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Нынешнее инфляционное давление остается высоким, обратили внимание представители ЦБ. На этом фоне годовая инфляция может превысить прогнозный диапазон 6,5–7%.
Повышение ставки было необходимо для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в следующем году.
ЦБ РФ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре