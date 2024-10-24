Решетников заявил о признаках охлаждения экономики России

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Российская экономика в конце третьего и начале четвертого квартала 2024 года показывает признаки охлаждения, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Вполне естественно, она реагирует на принятые решения, вот эту оценку мы подтверждаем", – приводит ТАСС его слова, сказанные на лекции во Всероссийской академии внешней торговли.

Причиной тому, по словам министра, стала переориентация торговли, так как сейчас более 80% товарооборота идет через дружественные страны. При этом аналогичный показатель в 2021 году составлял менее половины.

Доля западных стран, в свою очередь, сократилась более чем в 2 раза и находится на уровне 19%. Такие тенденции будут нарастать, уверен Решетников.

Ранее Центробанк России предполагал, что сможет перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 года, однако уже в октябре не исключалось решение об очередном повышении ставки, так как регулятору необходимо продолжать бороться с ростом инфляции.

