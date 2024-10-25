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25 октября, 18:18

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Набиуллина: рост цен в 2024 году – следствие перегрева спроса

Глава ЦБ РФ рассказала, почему выросли цены в 2024 году

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Рост цен в России в 2024 году не связан с изменениями в структуре экономики страны, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка.

Она рассказала, что с 2021 года цены выросли на 30%, однако причиной этому является избыточный спрос, рост которого опередил темпы роста предложения.

Ранее ЦБ резко повысил ключевую ставку на 200 базисных процентных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года.

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