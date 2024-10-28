Путин анонсировал изменения в законодательство для борьбы с мошенничеством в кредитовании

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Владимир Путин заявил, что в стране будут более активно бороться с мошенничеством в потребительском кредитовании. Он напомнил о рассмотренной ранее теме выдачи таких кредитов в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Договорились принять решения, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан, а также дополнительно усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере", – подчеркнул Путин.

Президент также обратил внимание, что правительство и Банк России уже приступили к подготовке соответствующих изменений в законодательство.

Ранее Центробанк заявил о намерении запретить выдавать микрофинансовым организациям несколько займов одному клиенту. Регулятор также планирует ввести период охлаждения, при котором россияне смогут брать новый заем не ранее чем через три дня после того, как они вернули МФО предыдущий долг.

Кроме того, размер максимальной переплаты по потребительским займам будет снижен с 130 до 100% от суммы долга.

