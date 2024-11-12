ЦБ РФ опроверг заявление депутата Прусаковой о снижении ставки в марте

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Банк России опроверг заявление депутата Госдумы Марии Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте, передает РИА Новости.

"Председатель Банка России (Эльвира Набиуллина. – Прим. ред.), выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября", – заявил регулятор.

Немногим ранее Прусакова сообщила, что на встрече с представителями партии КПРФ Набиуллина пообещала снижение ставки.

25 октября Банк России резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

В Центробанке также допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки. Это будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.