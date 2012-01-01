Юрист Толмачев назвал самые опасные ловушки при покупке вторичного жилья

Покупка квартиры – важное событие в жизни каждого. Но если это вторичное жилье, стоит быть максимально внимательным: даже проверка документов и заключение договора с нотариусом не всегда могут уберечь от проблем. Вместе с экспертами разбираемся, с какими неприятными ситуациями можно столкнуться при покупке такой недвижимости.

Подвох с приватизацией

Приватизация в России началась на заре 1990-х, однако вместо ожидаемого положительного эффекта многие столкнулись с проблемами. К примеру, некоторые семьи случайно или намеренно могли не прописать в квартире несовершеннолетних детей, рассказал Москве 24 председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

"Изначально можно было не вписывать детей в ордер на приватизацию, но уже в августе 1993-го законодатель написал, что это все-таки обязательное условие. Так что многие приватизации, которые происходили именно в то время, могли содержать такие недоразумения, как неучастие ребенка", – отметил Толмачев.





Александр Толмачев председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Таким образом, прописанный человек, который отказался от приватизации, сохранил право пожизненного проживания, и выселить его невозможно. Новому владельцу квартиры придется делить жилье с совершенно посторонним человеком.

Неприятности возможны и в случае, если в квартире числился осужденный: по словам Толмачева, в 1995 году подобное жилье обязали приватизировать, в том числе с гражданами, которые находятся в местах лишения свободы. Избежать неприятной ситуации поможет проверка документов на квартиру и работа с нотариусом, посоветовал специалист.

Прописанные "души"

При покупке квартиры нужно выяснить, прописаны ли там, например, дети, пожилые или бывшие супруги. Об этом Москве 24 рассказала риелтор, специалист по недвижимости и юрист Елена Трифонова. По ее словам, регистрация дает право на проживание, даже если недвижимость была продана.





Елена Трифонова риелтор, специалист по недвижимости и юрист У нас была ситуация, когда в Екатеринбурге одна семья купила трехкомнатную квартиру. Все было хорошо, пока через полгода не пришла мать ребенка, который был прописан там, но фактически проживал у бабушки. В итоге она оспорила сделку, а органы опеки признали все незаконным.

Еще подобная ситуация может произойти, если в квартире прописан осужденный. По словам юриста, раньше в России действовала норма, по которой лишение свободы было основанием для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства. Однако с 2015 года она утратила силу.

"Например, купили вы квартиру. Продавец не сказал, что там прописан человек, находящийся в местах не столь отдаленных, а вы документы не проверили. После освобождения этот гражданин вернулся и начал требовать свое место в квартире. Суд подтвердит его право проживания там", – заметила эксперт.

Чтобы не делить недвижимость с неизвестными, перед покупкой необходимо запросить выписку из домовой книги, где будут указаны зарегистрированные лица. Необходимо, чтобы продавец выписал всех жильцов до сделки, добавила Трифонова.

Доли с сюрпризом

На рынке можно встретить предложения о продаже доли в квартире, отмечая, что это "выгодное вложение". На деле же бывает, что остальные владельцы – конфликтные лица, не желающие сотрудничать.

"Купил мужчина 1/3 доли в трехкомнатной квартире, надеясь выкупить остальное в будущем. Потом выяснилось, что там семья, которая начала сдавать свои комнаты и не хочет ничего никому продавать. В итоге квартира стала коммуналкой, а мужчина, считайте, потерял деньги", – рассказала Елена Трифонова.

В этом случае она рекомендовала заранее встретиться с собственниками долей и выяснить их планы. Если станет понятно, что на контакт владельцы идти не собираются, лучше не покупать такие квадратные метры, заметила эксперт.

Квартира "в банке"

Если продавец подал заявление о банкротстве и решил продать квартиру, ее будущие жильцы могут в скором времени оказаться на улице.



Александр Толмачев председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ По нашему законодательству операции с продажей недвижимости аннулируются, если ее бывший владелец признан банкротом. Также не действительными становятся все сделки, которые совершались в предыдущие три года.

К сожалению, от подобных ситуаций никто не застрахован, и предугадать их невозможно, указал Толмачев. Это связано с тем, что при обращении в банк с просьбой проверить все долговые обязательства продавца организация откажет в услуге.

Наследственное эхо

Всегда есть риск, что кто-то из наследников объявится спустя годы и оспорит право собственности на недвижимость. По ее словам, сделка может быть признана недействительной, если один из претендентов на жилье не знал о смерти владельца или продаже имущества.

"Нельзя сказать, происходит такое часто или редко, – это просто случается. Если квартира была продана после оформления наследства, а через года два объявился, например, сын умершего, который на момент наследственного дела был за границей и ничего не знал, суд признает сделку недействительной и покупатель останется без жилья", – рассказала юрист Елена Трифонова.



Избежать подобных случаев можно, если проверить все возможные линии наследования через юриста и запросить документы из нотариата, подчеркнула эксперт.

Забытые арендаторы

Некоторые продавцы могут умолчать, что сдают свою квартиру. Чаще всего неприятные ситуации происходят, когда покупатель соглашается на сделку "вслепую", не приезжая в само жилье, или если арендаторы в отъезде.



Елена Трифонова риелтор, специалист по недвижимости и юрист Люди приезжают, смотрят недвижимость, проверяют все документы, оформляют покупку и заезжают в новую квартиру. А на следующий день приходят те, кто ее же арендует. И ладно если они делают это официально по договору. Но, как правило, никаких документов у них нет, и арендаторы чаще всего остаются на улице.

Однако подобные ситуации бывают и со счастливым финалом, заметила эксперт.

"Знаю историю, когда хозяин квартиры в мессенджере сообщил арендаторам, что продал квартиру, и просто скинул контакт новых владельцев. Оказалось, покупатели даже не знали о жильцах. Но все разрешилось хорошо, потому что приобретенную квартиру они и так планировали сдавать", – поделилась специалист.

Перед сделкой Трифонова рекомендовала приезжать в квартиру и смотреть ее состояние. Если там много вещей, необходимо задать наводящие и прямые вопросы продавцу. Также рекомендуется пообщаться с соседями, подчеркнула эксперт.