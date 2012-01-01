Юрист Толмачев назвал самые опасные ловушки при покупке вторичного жилья

Покупка квартиры – важное событие в жизни каждого. Но если это вторичное жилье, стоит быть максимально внимательным: даже проверка документов и заключение договора с нотариусом не всегда могут уберечь от проблем. Вместе с экспертами разбираемся, с какими неприятными ситуациями можно столкнуться при покупке такой недвижимости.
Подвох с приватизацией
Приватизация в России началась на заре 1990-х, однако вместо ожидаемого положительного эффекта многие столкнулись с проблемами. К примеру, некоторые семьи случайно или намеренно могли не прописать в квартире несовершеннолетних детей, рассказал Москве 24 председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.
"Изначально можно было не вписывать детей в ордер на приватизацию, но уже в августе 1993-го законодатель написал, что это все-таки обязательное условие. Так что многие приватизации, которые происходили именно в то время, могли содержать такие недоразумения, как неучастие ребенка", – отметил Толмачев.
Неприятности возможны и в случае, если в квартире числился осужденный: по словам Толмачева, в 1995 году подобное жилье обязали приватизировать, в том числе с гражданами, которые находятся в местах лишения свободы. Избежать неприятной ситуации поможет проверка документов на квартиру и работа с нотариусом, посоветовал специалист.
Прописанные "души"
При покупке квартиры нужно выяснить, прописаны ли там, например, дети, пожилые или бывшие супруги. Об этом Москве 24 рассказала риелтор, специалист по недвижимости и юрист Елена Трифонова. По ее словам, регистрация дает право на проживание, даже если недвижимость была продана.
Еще подобная ситуация может произойти, если в квартире прописан осужденный. По словам юриста, раньше в России действовала норма, по которой лишение свободы было основанием для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства. Однако с 2015 года она утратила силу.
"Например, купили вы квартиру. Продавец не сказал, что там прописан человек, находящийся в местах не столь отдаленных, а вы документы не проверили. После освобождения этот гражданин вернулся и начал требовать свое место в квартире. Суд подтвердит его право проживания там", – заметила эксперт.
Чтобы не делить недвижимость с неизвестными, перед покупкой необходимо запросить выписку из домовой книги, где будут указаны зарегистрированные лица. Необходимо, чтобы продавец выписал всех жильцов до сделки, добавила Трифонова.
Доли с сюрпризом
На рынке можно встретить предложения о продаже доли в квартире, отмечая, что это "выгодное вложение". На деле же бывает, что остальные владельцы – конфликтные лица, не желающие сотрудничать.
"Купил мужчина 1/3 доли в трехкомнатной квартире, надеясь выкупить остальное в будущем. Потом выяснилось, что там семья, которая начала сдавать свои комнаты и не хочет ничего никому продавать. В итоге квартира стала коммуналкой, а мужчина, считайте, потерял деньги", – рассказала Елена Трифонова.
В этом случае она рекомендовала заранее встретиться с собственниками долей и выяснить их планы. Если станет понятно, что на контакт владельцы идти не собираются, лучше не покупать такие квадратные метры, заметила эксперт.
Квартира "в банке"
Если продавец подал заявление о банкротстве и решил продать квартиру, ее будущие жильцы могут в скором времени оказаться на улице.
К сожалению, от подобных ситуаций никто не застрахован, и предугадать их невозможно, указал Толмачев. Это связано с тем, что при обращении в банк с просьбой проверить все долговые обязательства продавца организация откажет в услуге.
Наследственное эхо
Всегда есть риск, что кто-то из наследников объявится спустя годы и оспорит право собственности на недвижимость. По ее словам, сделка может быть признана недействительной, если один из претендентов на жилье не знал о смерти владельца или продаже имущества.
"Нельзя сказать, происходит такое часто или редко, – это просто случается. Если квартира была продана после оформления наследства, а через года два объявился, например, сын умершего, который на момент наследственного дела был за границей и ничего не знал, суд признает сделку недействительной и покупатель останется без жилья", – рассказала юрист Елена Трифонова.
Избежать подобных случаев можно, если проверить все возможные линии наследования через юриста и запросить документы из нотариата, подчеркнула эксперт.
Забытые арендаторы
Некоторые продавцы могут умолчать, что сдают свою квартиру. Чаще всего неприятные ситуации происходят, когда покупатель соглашается на сделку "вслепую", не приезжая в само жилье, или если арендаторы в отъезде.
Однако подобные ситуации бывают и со счастливым финалом, заметила эксперт.
"Знаю историю, когда хозяин квартиры в мессенджере сообщил арендаторам, что продал квартиру, и просто скинул контакт новых владельцев. Оказалось, покупатели даже не знали о жильцах. Но все разрешилось хорошо, потому что приобретенную квартиру они и так планировали сдавать", – поделилась специалист.
Перед сделкой Трифонова рекомендовала приезжать в квартиру и смотреть ее состояние. Если там много вещей, необходимо задать наводящие и прямые вопросы продавцу. Также рекомендуется пообщаться с соседями, подчеркнула эксперт.