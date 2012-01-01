В Гильдии риелторов раскритиковали идею блокировать переводы при продаже квартиры

В Госдуме предложили на неделю блокировать банковские переводы при продаже квартиры. Якобы это поможет в борьбе с мошенничеством. Однако в профессиональном сообществе не все поддержали эту идею. Подробнее о плюсах и минусах инициативы – в материале Москвы 24.

В блок на неделю

В России предложили на семь дней блокировать перевод средств от продажи недвижимости, чтобы сократить количество мошеннических сделок на рынке. С инициативой в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной выступила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, за последние два года злоумышленники стали активнее работать на рынке недвижимости: они по телефону убеждают собственника помочь ФСБ или другим силовым органам, продав квартиру или дом, а деньги с этого перевести на спецсчета. При этом они уверяют, что после сделки право собственности будет восстановлено, но в итоге собственник остается без жилья и денег. Кроме продавца, в этот момент страдают и реальные покупатели, которые не имеют к мошенничеству никакого отношения, заметила парламентарий.



Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Несмотря на противодействие и полиции, и профессионального риелторского сообщества, этот способ мошенничества только набирает обороты. По данным, предоставленным Гильдией риелторов Москвы, сегодня в сравнении с 2023 годом количество таких ситуаций кратно возросло. И доходит до десяти случаев в неделю только в столице.

Депутат подчеркнула, что передача квартиры при такой продаже происходит в срок до одной недели после регистрации перехода права собственности и получения денег продавцом. Поэтому необходимо на такой же срок замораживать и деньги от сделки без возможности снятия наличных или их перечисления, но с возможностью оплаты кредитов, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам.

"Важно, чтобы был такой период, чтобы люди могли прийти в себя и проверить свою сделку", – пояснила Разворотнева.

Председатель совета Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников поддержал идею введения дополнительных мер, которые будут защищать россиян от квартирных мошенников. Однако они не должны ограничивать их в распоряжении личными финансами, подчеркнул он. В частности, Банников предложил усилить контроль со стороны банков, чтобы они более тщательно проверяли денежные переводы.

Минимальный эффект

Комплексно и экспертно решать проблему предложил и вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. В беседе с Москвой 24 он заметил, что мошенники могут подстроиться под любую схему и неделя ограничений для них не станет помехой.



Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России Надо изучить реальную статистику: сколько человек подверглось обману, как картина меняется ежемесячно, где узкие места в этих схемах? Надо постараться проработать блокировку как раз этих узких мест <…> А само по себе законодательное изменение в виде блокирования счета на неделю никакого эффекта не достигнет.

Более того, по его словам, сегодня почти 60% всех сделок на вторичном рынке жилья осуществляется альтернативным образом – когда люди продают свою квартиру и тут же покупают другую. В этом плане обременения в виде заморозки денег оттянут сделку как минимум на неделю. По мнению эксперта, это ухудшит операционную деятельность на рынке, но при этом ничего не изменит в системе безопасности.

В свою очередь, заслуженный юрист России Иван Соловьев заметил, что мошенники работают поэтапно и, когда выводят человека на продажу недвижимости, как правило, уже украли деньги со счетов и заставили взять кредиты.



Иван Соловьев заслуженный юрист России Дополнительные проверки чистоты сделки с недвижимостью нужны лишь в некоторых случаях, например, когда у человека одно жилье или когда речь идет о пенсионерах. В остальном необходимы именно комплексные меры.

Эксперт напомнил, что правительство рассмотрит пакет законопроектов, который позволит правоохранителям без суда блокировать на десять дней подозрительные счета. Кроме того, есть комплексный план действий правительства, включающий самозапреты на кредиты и маркировку звонков, который охватывает все наиболее распространенные уловки кибермошенников.