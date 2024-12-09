01:02Безопасность
ФСБ предупредила, что телефонные мошенники все чаще используют якобы ее номера
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В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием номеров, идентичных номерам ФСБ РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Представляющиеся сотрудниками органов безопасности аферисты убеждают свою жертву перевести деньги на "безопасный счет" или срочно обналичить их и потом передать курьеру, чтобы якобы сохранить их либо оказать помощь оперативным сотрудникам в раскрытии экономического преступления.
Помимо этого, мошенники зачастую используют схему вымогательства в обмен на закрытие якобы возбужденных уголовных дел в отношении граждан или членов их семей.
В подтверждение своих слов злоумышленники могут прислать своей жертве в мессенджере фотографии служебных удостоверений, копий приказов и прочих документов, которые якобы должны обязывать гражданина оказать им содействие как следственным органам.
Граждан также убеждают никому не рассказывать о звонке, угрожая в противном случае уголовной ответственностью за "разглашение гостайны" или отказ от сотрудничества.
В ФСБ напомнили, что уведомление о привлечении человека по уголовному делу всегда осуществляется только в письменном виде и вручается лично. Сотрудники службы никогда не используют мессенджеры, чтобы прислать какие-либо документы. А телефоны доверия, общественных приемных органов безопасности используются лишь для приема информации от граждан.
В ведомстве также перечислили основные слова и фразы, по которым можно понять, что вы разговариваете с телефонным мошенником. Это такие слова, как:
- "ФСБ";
- "МВД";
- "Следственный комитет";
- "представитель службы безопасности банка";
- "безопасный счет";
- "единый расчетный счет Центрального банка России";
- "ваш гражданский долг";
- "сообщите код из СМС/данные вашей карты/паспорта/СНИЛС".
Если вы услышали что-то аналогичное в речи позвонившего вам человека и вас убеждают срочно продать недвижимое имущество или транспорт – положите трубку, за это в законе не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности, отметили в ведомстве.
Отдельно в ФСБ акцентировали внимание на схемах мошенников, в которых они, представляясь вашим знакомым, родственником или коллегой, требуют перевести им крупную сумму денег, потому что "попали в беду". Аферисты могут использовать для этих целей технологии подменных номеров и программы, имитирующие любой голос и видеоизображение. В таком случае лучше всего будет повесить трубку и самому перезвонить этому человеку.
Ведомство также указало на возрастающую активность спецслужб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению россиян в противоправную деятельность при помощи шантажа, обмана и попыток подкупа. Они устраивают поджоги зданий органов госвласти, вытягивают деньги граждан под предлогом пожертвований в различные гуманитарные организации, которые на самом деле поддерживают ВСУ, а также получают доступ к сведениям гостайны.
"Не вступайте в диалог с неизвестными вам лицами. Берегите себя и своих близких", – заключили в ФСБ.
Московская полиция ранее предупредила о новой схеме мошенничества через доставку цветов. Так, курьер приезжает и доставляет букет, который никто не заказывал. На следующий день гражданину перезванивают якобы со службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен, но это являются идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций.
Мошенники также начали пользоваться розыгрышами призов, которые устраивают крупные компании для клиентов, в том числе и к новогодним праздникам. Для этого они создают в Telegram фейковые аккаунты в стиле известных брендов, а после от их имени предлагают людям поучаствовать в розыгрыше.
Телефонные мошенники начали размещать в сети предложения вакансий в крупных компаниях