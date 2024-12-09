ФСБ предупредила, что телефонные мошенники все чаще используют якобы ее номера

Фото: 123RF/grigorenko

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием номеров, идентичных номерам ФСБ РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Представляющиеся сотрудниками органов безопасности аферисты убеждают свою жертву перевести деньги на "безопасный счет" или срочно обналичить их и потом передать курьеру, чтобы якобы сохранить их либо оказать помощь оперативным сотрудникам в раскрытии экономического преступления.

Помимо этого, мошенники зачастую используют схему вымогательства в обмен на закрытие якобы возбужденных уголовных дел в отношении граждан или членов их семей.

В подтверждение своих слов злоумышленники могут прислать своей жертве в мессенджере фотографии служебных удостоверений, копий приказов и прочих документов, которые якобы должны обязывать гражданина оказать им содействие как следственным органам.

Граждан также убеждают никому не рассказывать о звонке, угрожая в противном случае уголовной ответственностью за "разглашение гостайны" или отказ от сотрудничества.

В ФСБ напомнили, что уведомление о привлечении человека по уголовному делу всегда осуществляется только в письменном виде и вручается лично. Сотрудники службы никогда не используют мессенджеры, чтобы прислать какие-либо документы. А телефоны доверия, общественных приемных органов безопасности используются лишь для приема информации от граждан.

В ведомстве также перечислили основные слова и фразы, по которым можно понять, что вы разговариваете с телефонным мошенником. Это такие слова, как:

"ФСБ";

"МВД";

"Следственный комитет";

"представитель службы безопасности банка";

"безопасный счет";

"единый расчетный счет Центрального банка России";

"ваш гражданский долг";

"сообщите код из СМС/данные вашей карты/паспорта/СНИЛС".

Если вы услышали что-то аналогичное в речи позвонившего вам человека и вас убеждают срочно продать недвижимое имущество или транспорт – положите трубку, за это в законе не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности, отметили в ведомстве.

Отдельно в ФСБ акцентировали внимание на схемах мошенников, в которых они, представляясь вашим знакомым, родственником или коллегой, требуют перевести им крупную сумму денег, потому что "попали в беду". Аферисты могут использовать для этих целей технологии подменных номеров и программы, имитирующие любой голос и видеоизображение. В таком случае лучше всего будет повесить трубку и самому перезвонить этому человеку.

Ведомство также указало на возрастающую активность спецслужб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению россиян в противоправную деятельность при помощи шантажа, обмана и попыток подкупа. Они устраивают поджоги зданий органов госвласти, вытягивают деньги граждан под предлогом пожертвований в различные гуманитарные организации, которые на самом деле поддерживают ВСУ, а также получают доступ к сведениям гостайны.

"Не вступайте в диалог с неизвестными вам лицами. Берегите себя и своих близких", – заключили в ФСБ.

Московская полиция ранее предупредила о новой схеме мошенничества через доставку цветов. Так, курьер приезжает и доставляет букет, который никто не заказывал. На следующий день гражданину перезванивают якобы со службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен, но это являются идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций.

Мошенники также начали пользоваться розыгрышами призов, которые устраивают крупные компании для клиентов, в том числе и к новогодним праздникам. Для этого они создают в Telegram фейковые аккаунты в стиле известных брендов, а после от их имени предлагают людям поучаствовать в розыгрыше.