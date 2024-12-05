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05 декабря, 18:29

Безопасность

Московская полиция предупредила о схеме мошенничества через доставку цветов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская полиция предупредила о новой схеме мошенничества через доставку цветов. Об этом сообщил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов.

"Курьер приезжает, доставляет букет, который никто не заказывал. Гражданин радуется этому, но на следующий день перезванивают якобы со службы доставки и просят сообщить код с подтверждением того, что заказ получен, но это являются идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций", – цитирует его ТАСС.

Прасолов также рассказал и о другой мошеннической схеме, которая активно используется в сезон распродаж. Так, аферисты создают ненастоящие сайты магазинов или маркетплейсов и рассылают фишинговые ссылки, предлагающие различные скидки.

После того как жертвы переходят по данным ссылкам, они скачивают вредоносное программное обеспечение, которое дает преступникам доступ к их мобильным устройствам.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества через открытки в мессенджерах. Так, аферисты рассылают в мессенджерах открытки или уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные пользователей.

Отмечается, что вредоносный код встроен в картинку, он скачивается автоматически, как только пользователь на нее нажимает. После этого пользователя "перебрасывает" на фишинговый сайт, который ворует данные.

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