Россиян предупредили о новом виде мошенничества через открытки в мессенджерах

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Мошенники рассылают в мессенджерах открытки или уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные пользователей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на аналитика Аллу Храпунову.

Она рассказала, что вредоносный код встроен в картинку, он скачивается автоматически, как только пользователь на нее нажимает. После этого пользователя "перебрасывает" на фишинговый сайт, который ворует данные.

Эксперт советует перепроверять подозрительные сообщения даже от знакомых.

Храпунова добавила, что элементарные правила цифровой гигиены помогут защититься от мошенников.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы передала мошенникам почти 90 миллионов рублей. Она почти год с ними общалась, а деньги отправляла им курьерами.