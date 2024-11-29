Пенсионерка из Москвы передала почти 90 млн рублей за год общения с мошенниками

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За год общения с телефонными мошенниками пенсионерка из Москвы передала им почти 90 миллионов рублей, передает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

В ведомстве заявили, что все началось в ноябре 2023 года, когда 86-летней москвичке позвонил якобы следователь, который напугал ее опасностью потерять все сбережения, если она не переведет их на "безопасный счет".

Женщину обманывали якобы банкиры, представители правоохранительных органов, по указанию которых женщина снимала суммы от 300 тысяч до 23 миллионов рублей, передавая средства курьерам.

По данным прокуратуры, в итоге она потеряла все свои сбережения, деньги от продажи акций банка и квартиру на шоссе Энтузиастов. Лишь после этого она обратилась в полицию.

Ранее в Минцифры предложили включить в большой закон о кибербезопасности ряд серьезных мер для защиты россиян от аферистов. Среди них – база для биометрических образцов мошенников.

Также планируется законодательное уточнение о внедрении ИИ для борьбы с злоумышленниками, что позволит операторам связи использовать искусственный интеллект для выявления воздействия на абонентов.

