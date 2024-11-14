Мошенник взломал "Госуслуги" жителя Королева и украл 15,3 млн руб

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Мнимый сотрудник ФСБ получил доступ к аккаунту "Госуслуги" пенсионера из Королева, после чего украл у него 15,3 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, 65-летний житель Королева получил звонок от мошенника, который, представившись ведомственным лицом, сообщил ему о взломе учетной записи на портале "Госуслуги" и блокировке банковских счетов. Кроме того, звонивший рассказал пострадавшему, что теперь он участник уголовного дела.

Чтобы содействовать расследованию и уберечь свои накопления, от пенсионера потребовали следовать указаниям и не разглашать информацию об этом.

После пострадавший закрыл все свои вклады в банках, купил новый смартфон, установил рекомендованные мошенниками приложения и перевел все деньги на указанные банковские счета.

Спустя время пенсионеру поступил звонок от "сотрудника" службы безопасности, который заявил о необходимости продажи его автомобиля, поскольку на него якобы претендуют третьи лица. Пенсионер выполнил указание, а вырученные средства перечислил на "безопасный счет".

Затем пострадавшему позвонили еще раз с предупреждением о том, что мошенники пытаются продать его квартиру и нужно срочно продавать жилье самостоятельно.

Мужчина вызвал риелтора для продажи квартиры. Специалист пришел вместе с сотрудниками полиции, которые и убедили пенсионера в участии в мошеннической схеме.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 5 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Они задержали 22-летнего соучастника, который на допросе рассказал, что на его банковские счета поступали украденные деньги. Суд принял решение поместить его под стражу.

Ранее полицейские задержали в центре Москвы двух мужчин, которые обвиняются в создании мошеннической схемы. Из-за их действий пострадала пожилая жительница столицы.

Выполняя указания злоумышленников, пострадавшая за месяц перевела со всех своих вкладов свыше 800 тысяч рублей в различные финансовые организации столицы, а также продала квартиру и передала наличные двум курьерам. Общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей.