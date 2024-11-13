В Москве задержали подозреваемого в хищении 100 млн руб программы "Пушкинская карта"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена из Москвы, которого подозревают в хищении более 100 миллионов рублей, выделенных на реализацию государственной программы "Пушкинская карта", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Незаконные действия совершались с 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Новгородской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Ульяновской областях. В результате мошенничества ущерб, нанесенный Российской Федерации, превысил 100 миллионов рублей.

По предварительным данным, бизнесмен занимался организацией культурных событий. Совместно с сообщниками он проводил спектакли на различных площадках, билеты на которые можно было приобрести в том числе с использованием "Пушкинской карты", объяснила Волк.

Мошенники находили через интернет молодых людей, которые покупали билеты за счет целевых бюджетных средств, находящихся на карте. При этом они не собирались посещать мероприятие.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В Москве и Московской области прошли обыски по местам проживания и работы предполагаемых участников преступления. Предприниматель находится под стражей. Сейчас проводится работа по установлению всех его сообщников.

Ранее правоохранители задержали в центре Москвы двух мужчин, которые обвиняются в создании мошеннической схемы. Из-за их действий пострадала пожилая жительница столицы.

Выполняя указания злоумышленников, пострадавшая за месяц перевела со всех своих вкладов свыше 800 тысяч рублей в различные финансовые организации столицы, а также продала квартиру и передала наличные двум курьерам. Общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей.