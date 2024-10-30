Полицейские вскрыли схему с займами, через которую более 100 граждан лишились квартир

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Силовики в Москве возбудили уголовное дело против аферистов, которые с помощью различных схем с займами под залог недвижимости отобрали у граждан, в том числе пенсионеров, более 100 квартир. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что с ноября 2018 года по октябрь 2021 года злоумышленники убеждали людей, зачастую пенсионного возраста, брать под залог квартиры микрокредиты. Подобные кредиты выдавались на крайне невыгодных условиях, и когда выяснялось, что заемщики не могут исполнить свои обязательства, через суд у них отбирали квартиру в счет погашения задолженности. Подобным образом жилья лишились более 100 человек.

По словам собеседника агентства, этой историей заинтересовалась полиция и выяснилось, что все кредиты выдавались в офисе одной из микрофинансовых организаций в центре Москвы, при этом договоры займа оформлялись от лица неких частных инвесторов, которые заключили с микрофинансовой организацией договор поручения.

"В связи с этим и было решено возбудить дело по статье по статье 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"), так как частные инвесторы, согласно закону о Потребительском кредите, не имели права выдавать займы", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее телефонные мошенники под видом правоохранительных органов обманули 69-летнюю жительницу Московской области и похитили у нее свыше 13 миллионов рублей. Они позвонили ей и ввели ее в заблуждение, заявив о якобы обязательной необходимости смены кадастрового номера принадлежащей ей квартиры.

В результате женщина продала недвижимость и вырученные от сделки деньги перевела на счет 50-летнего мужчины из Челябинской области. Он уже находится под стражей.