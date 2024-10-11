В Подмосковье мошенники похитили у пенсионерки более 13 млн рублей

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Телефонные мошенники под видом правоохранительных органов обманули 69-летнюю жительницу Московской области и похитили у нее более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей подмосковного управления МВД РФ Татьяну Петрову.

"Потерпевшей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и ввели в заблуждение, сообщив о якобы обязательной необходимости смены кадастрового номера принадлежащей ей квартиры", – отметила она.

В результате пенсионерка продала свое жилье, а вырученные денежные средства перевела на счет неустановленного лица.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ. По подозрению в преступлении был установлен и задержан 50-летний мужчина в Челябинской области. На него была оформлена банковская карта, куда женщина перевела деньги.

В настоящее время фигурант содержится под стражей, подчеркнула Петрова.

Ранее полиция задержала курьера телефонных мошенников, которые обманули 62-летнего москвича и похитили у него 8,7 миллиона рублей.

Потерпевший обналичил деньги со своих вкладов и отдал их пришедшему незнакомцу. Через некоторое время пожилой мужчина понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

