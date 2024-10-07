Полиция задержала курьера мошенников после обмана москвича на 8,7 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала курьера телефонных мошенников, которые обманули 62-летнего москвича и похитили у него 8,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

"Пострадавшим от действий злоумышленников оказался 62-летний мужчина. Ему на телефон позвонил мнимый сотрудник финансового учреждения и рассказал о проведении операции по поимке мошенников, которые обманным путем забирают денежные средства у граждан", – говорится в сообщении.

Потерпевший обналичил деньги со своих вкладов и отдал их пришедшему незнакомцу. Через некоторое время пожилой мужчина понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

В результате следователи задержали курьера на Пресненской набережной. Выяснилось, что похищенные средства он перечислил своим кураторам на электронный кошелек, оставив себе в качестве вознаграждения около 30 тысяч рублей.

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранта отправили под домашний арест.

Ранее полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже у 84-летней женщины. Он позвонил пенсионерке под видом сотрудника госучреждения и заявил, что из-за якобы денежной реформы ей нужно обменять имеющуюся наличность на новую.

Пенсионерка поверила мужчине и договорилась о встрече. Позже он приехал к ней домой и похитил все сбережения – более миллиона рублей.

