"Известия": мошенники начали создавать в РФ клоны госприложений и банков

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Мошенники начали разрабатывать клоны официальных приложений государственных, муниципальных органов и российских банков, сообщает газета "Известия".

В сентябре 62-летняя жительница Москвы стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками поликлиники. Они пригласили москвичку на флюорографию и попросили для этого установить приложение "МинЦифра России", которое содержало в себе вредоносное ПО.

Другая вредоносная программа помогла злоумышленникам похитить 6,8 миллиона рублей у 58-летнего жителя столицы. Ему пришло СМС-сообщение с гиперссылкой якобы от банка, после перехода на которую на устройство мужчины также было установлено вредоносное ПО. В итоге мошенники похитили все сбережения мужчины.

"Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы обманным путем вынудить человека самостоятельно сообщить данные для входа в личный кабинет банковского приложения, мобильного оператора и других полезных ресурсов. В частности, они могут создавать фишинговые ресурсы, которые очень похожи на настоящие сайты и приложения", – отметили в пресс-службе министерства цифрового развития.

В ведомстве рекомендовали при скачивании приложений обращать внимание на разработчика и его рейтинг, а также внимательно читать отзывы.

В свою очередь, замдиректора одного центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско порекомендовал скачивать приложения только из официальных источников.

"Если речь идет о банковских приложениях или приложениях органов государственной власти, то такими источниками являются официальные сайты банков и ведомств, а также официальные магазины приложений", – пояснил он, добавив, что стоит использовать антивирусное программное обеспечение.

При этом частью мошеннической схемы может быть и найденный на улице телефон. Как рассказали в беседе с RT эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества, в таком случае лучше всего действовать в соответствии с законодательством.

Если вещь была найдена в помещении или в транспорте, ее следует отдать лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если смартфон был найден в торговом центре, автобусе или магазине, следует обратиться к охраннику ТЦ, водителю или продавцу. По словам экспертов, это позволит избежать возможных обвинений в попытке присвоить чужое имущество.

"Можно попытаться связаться с владельцем. Даже если на телефоне установлен пароль, вы можете перезвонить по пропущенному вызову непосредственно с экрана блокировки", – посоветовали специалисты и подчеркнули, что нельзя переставлять сим-карту в свой телефон.

Кроме того, по словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, владелец мог специально подготовить гаджет к потере в корыстных целях. Самым безопасным решением будет отнести телефон в полицию, заключил эксперт.

Между тем россиянам назвали лучшие способы не стать жертвой кибермошенников. Так, для защиты от мошенников эксперты советуют подозрительные номера вносить в черный список. Кроме того, если звонящий представился родственником, стоит удостовериться в его личности. К примеру, предложить пообщаться через видеозвонок.