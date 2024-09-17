Адвокат Исаев порекомендовал россиянам вносить в черный список подозрительные номера

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Подозрительные номера следует вносить в черный список для защиты от мошенников. Об этом в беседе с News.ru заявил адвокат Леонид Исаев.

"Универсальных методик поведения в случае звонков мошенников, на мой взгляд, нет: можно сразу бросать трубку, внося номер в черный список, можно поиздеваться над ними", – сказал Исаев, подчеркнув, что ни при каких условиях нельзя переводить деньги незнакомцам.

По его словам, полный запрет телефонных вызовов с неизвестных номеров может навредить деятельности фрилансеров или предпринимателей. Также адвокат посоветовал не "обрушиваться с проклятиями" на звонящего якобы следователя или оперативника, так как это может оказаться реальный сотрудник правоохранительных органов.

Кроме того, если звонящий представился родственником, стоит удостовериться в его личности. К примеру, предложить пообщаться через видеозвонок, посоветовал эксперт.

Также помогут защититься от спам-звонков установка антиспам-приложений и подключение виртуального ассистента. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, в свою очередь, посоветовал россиянам активировать запрет на звонки с неизвестных номеров в онлайн-мессенджерах.

Между тем Минцифры России намеревается внести в Госдуму законопроект о введении запрета на массовые спам-обзвоны. В ведомстве уверены в том, что власти России примут данный законопроект.