Названы мошеннические схемы с удаленным доступом

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Мошенники разными способами убеждают своих жертв установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке. Далее с их помощью им удается похитить деньги или оформить кредит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиту Чугунова.

На подобные схемы за последние два месяца пришлось 30–40% всех удаленных атак. Также в этот период распространились звонки мошенников якобы от компании "Мосэнерго" и лжепокупателей с "Авито".

Чугунов рекомендует защить себя от подобных атак с помощью установки антивирусной защиты на смартфон, подключения определителя номера и проверки незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью фальшивых лотерей. Так, по данным экспертов, в лотереях, где пользователи выбирают коробочки с призами, с начала 2023 года аферисты похитили свыше 80 миллионов рублей.