13 сентября, 11:15Безопасность
Названы мошеннические схемы с удаленным доступом
Фото: 123RF/kostsov
Мошенники разными способами убеждают своих жертв установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке. Далее с их помощью им удается похитить деньги или оформить кредит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиту Чугунова.
На подобные схемы за последние два месяца пришлось 30–40% всех удаленных атак. Также в этот период распространились звонки мошенников якобы от компании "Мосэнерго" и лжепокупателей с "Авито".
Чугунов рекомендует защить себя от подобных атак с помощью установки антивирусной защиты на смартфон, подключения определителя номера и проверки незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью фальшивых лотерей. Так, по данным экспертов, в лотереях, где пользователи выбирают коробочки с призами, с начала 2023 года аферисты похитили свыше 80 миллионов рублей.