"МОСГАЗ" предупредил о новой схеме мошенников, которые представляются газовиками. Обычно аферисты начинают работать в сезон возвращения из отпусков.

Они говорят людям, что их оборудование якобы неисправно, и навязывают покупку дорогих приборов. Специалисты "МОСГАЗ" напомнили, что их сотрудники всегда одеты в темно-синюю форму, имеют при себе удостоверение с фамилией, инициалами и голограммой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.