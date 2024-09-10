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10 сентября, 21:45

Безопасность

"МОСГАЗ" предупредил о новой схеме мошенников

"МОСГАЗ" предупредил о новой схеме мошенников

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"МОСГАЗ" предупредил о новой схеме мошенников, которые представляются газовиками. Обычно аферисты начинают работать в сезон возвращения из отпусков.

Они говорят людям, что их оборудование якобы неисправно, и навязывают покупку дорогих приборов. Специалисты "МОСГАЗ" напомнили, что их сотрудники всегда одеты в темно-синюю форму, имеют при себе удостоверение с фамилией, инициалами и голограммой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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