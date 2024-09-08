Владимир Путин примет участие в учениях ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетит учения ВС РФ, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также президент планирует провести совещание с Совбезом и членами кабмина. В числе мероприятий указана и встреча по линии БРИКС.

В августе ракетные соединения Южного и Центральных военных округов отработали снаряжение ракет-носителей специальными боеприпасами в рамках третьего этапа учений нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

Кроме того, личный состав ЮВО и ЦВО занял назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков, а подразделения авиации Воздушно-космических сил РФ провели снаряжение авиационных средств учебными боеприпасами и воздушное патрулирование.