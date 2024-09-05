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05 сентября, 19:30

Политика

Путин сообщил об увеличении количества людей, подписывающих контракты с ВС РФ

Путин сообщил об увеличении количества людей, подписывающих контракты с ВС РФ

Владимир Путин прокомментировал задержание Павла Дурова

Путин: повышение ключевой ставки "охлаждает" ситуацию с кредитованием в России

Путин провел открытый урок "Разговоры о важном" в Туве

Песков заявил, что Москва готова помочь Павлу Дурову

Дмитрий Песков прокомментировал арест Павла Дурова в Париже

Путин поручил содействовать трудоустройству эвакуированных из приграничных областей

Песков заявил, что Кремль не располагает данными об причинах задержания Дурова

Владимир Путин выслушал доклады глав ведомств о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области

Путин заявил, что глава ФСИН доложил о ситуации в волгоградской ИК-19

Число желающих подписать контракт с российской армией и пойти служить в зону проведения специальной военной операции на фоне атаки ВСУ на Курскую область резко увеличилось. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Кроме того, на форуме российского лидера попросили прокомментировать, кого он считает фаворитом из действующих кандидатов в президенты США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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