Путин сообщил об увеличении количества людей, подписывающих контракты с ВС РФ

Число желающих подписать контракт с российской армией и пойти служить в зону проведения специальной военной операции на фоне атаки ВСУ на Курскую область резко увеличилось. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Кроме того, на форуме российского лидера попросили прокомментировать, кого он считает фаворитом из действующих кандидатов в президенты США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.